MotoGp, non funzionano i freni: Vinales si lancia dalla moto in corsa | VIDEO (Di domenica 23 agosto 2020) motoGp, non funzionano i freni: Vinales si lancia da moto in corsa VIDEO Momenti di grande paura oggi per Maverick Vinales durante il Gran Premio della Stiria, in Austria, di motoGp: il pilota spagnolo si preparava ad affrontare una delle curve del tracciato quando si è reso conto che i freni della sua Yamaha non funzionavano più. Così, ha avuto il sangue freddo di gettarsi dalla sua moto (a oltre 200 km orari) per mettersi in salvo. La sua Yamaha, andata a sbattere contro le barriere protettive a bordo pista, ha anche preso fuoco. Vinales, invece, nonostante sia scivolato per decine di ... Leggi su tpi

