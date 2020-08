MotoGp, la gara del Gp di Stiria al via: griglia di partenza – la diretta (Di domenica 23 agosto 2020) Andrea Dovizioso, dopo la vittoria di una settimana fa, cerca la rimonta per centrare il bis sul circuito austriaco e avvicinarsi al leader del mondiale Fabio Quartararo. Le Yamaha appaiono in difficoltà: lo spagnolo Maverick Vinales deve ritrovarsi, Valentino Rossi parte molto indietro. In pole position c’è Pol Espargaro sulla Ktm, ma ci si aspetta una gara molto equilibrata. La cronaca del Gran Premio di Stiria (ecco dove vederlo in tv): Tra pochi minuti il via della gara Notizia in aggiornamento La griglia di partenza: 1. Pol Espargarò (KTM) 2. Takaaki Nakagami (Honda) 3. Joan Mir (Suzuki) 4. Jack Miller (Ducati) 5. Maverick Vinales (Yamaha) 6. Alex Rins (Suzuki) 7. Miguel Oliveira (KTM) 8. Andrea Dovizioso (Ducati) 9. Fabio Quartararo (Yamaha) 10. Franco Morbidelli ... Leggi su ilfattoquotidiano

