Modern Love: le parole che non ti ho detto (Di domenica 23 agosto 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 32/33 di Vanity Fair Italia in edicola fino al 25 agostoCaro amore mio, vorrei incontrarti di nuovo per la prima volta. Ritornare a quel venerdì sera, a quel tramonto al porto, e dirti che eri tu la mia vera svolta. Sembravi uscita dagli Anni ’90: capelli corti, e quel giubbotto rosso. Il tuo profumo lo sento ancora addosso. Te lo ricordi quel venerdì sera? Io che sceglievo il vino giusto per ingannare l’attesa, tra i nostri discorsi quasi seri tra musica e film, senza parlare del futuro e del passato. Avevamo solo «adesso», e quel sogno era solo nostro. Mi bastarono i primi 5 minuti in cui parlammo – tutto sembrava perfetto, le tue parole si incastravano come in un puzzle con le mie – per sentire quel brivido di affinità totale, quel secondo di assoluto. In quell’istante sentii il profumo delle sere d’estate, l’odore del pavimento appena lavato dalla nonna. Avrei voluto dirti: «Trasformiamo questo caso in un destino». Entrambi sappiamo cosa successe subito dopo. E allora adesso che cosa mi rimane di questo amore mancato, di questo sogno sfiorato… Amore mio ci ritroveremo un giorno in quel tramonto al porto tra i tuoi occhi che non scordo.alessandro Leggi su vanityfair

I contributi di David Bowie al mondo del cinema sono importanti e ben documentati (date un’occhiata alla lista dei suoi ruoli migliori sul grande schermo), ma la sua presenza nella cultura pop è talme ...

“Modern love”: dirsi “ti amo” a New York

Dire amore è facile, ma chi sa spiegare quante forme può avere una relazione sentimentale, soprattutto nel secondo millennio? A ipotizzare qualche risposta è una serie Tv americana disponibile su Amaz ...

Dire amore è facile, ma chi sa spiegare quante forme può avere una relazione sentimentale, soprattutto nel secondo millennio? A ipotizzare qualche risposta è una serie Tv americana disponibile su Amaz ...