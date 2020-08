Lukaku addolorato ma i tifosi dell’Inter non lo abbandonano: #WeLoveYouRom in tendenza (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo la finale persa contro il Siviglia, Romelu Lukaku si è chiuso in silenzio senza pubblicare nulla sui social. L’iniziativa dei tifosi Il silenzio di Romelu Lukaku fa rumore. Il belga, che con uno sfortunato autogol ha “deciso” la finale di Europa League contro il Siviglia, non ha postato alcun commento o foto sui suoi canali social. Lui che è solito utilizzarli prima e dopo ogni partita. Comunicazioni interrotte e silenzio che trasmette tanta amarezza. I tifosi dell’Inter, però, non l’hanno abbandonato. Impossibile farlo dopo che grazie a lui hanno esultato ben 34 volte in stagione. Su Twitter è andato immediatamente primo in tendenza l’hashtag #WeLoveYouRom. Un gesto che ha sollevato l’attaccante da ogni forma di ... Leggi su calcionews24

