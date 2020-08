L’intelligenza artificiale “abbatte” un caccia pilotato da un uomo (Di domenica 23 agosto 2020) Negli Stati Uniti, durante una simulazione di dogfight, il combattimento aereo manovrato, un algoritmo ad intelligenza artificiale ha abbattuto per cinque volte il velivolo “pilotato” da un essere umano. Il 20 agosto scorso si è tenuta la “finale” di un concorso del Pentagono denominato AlphaDogfight Trials, facente parte del programma Air Combat Evolution di Darpa, … L’intelligenza artificiale “abbatte” un caccia pilotato da un uomo InsideOver. Leggi su it.insideover

