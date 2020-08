“Hanno drogato e abusato di due ragazze”, arrestati due turisti italiani a Barcellona (Di domenica 23 agosto 2020) “Le hanno drogate per poi abusare di loro”.Con questa accusa la polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, ha arrestato due turisti italiani di 23 anni a Barcellona (Spagna). A quanto si legge oggi sul sito del giornale La Vanguardia i fatti risalgono al 16 agosto scorso ma i due giovani sono stati fermati giovedì scorso. Secondo la ricostruzione, le due ragazze erano con un gruppo di amiche in un locale a Sant Adrià de Besòs, quando hanno cominciato a parlare con i ragazzi che sedevano in un tavolo accanto. La mattina del 17 agosto, racconta il quotidiano catalano, le due vittime si sono svegliate in casa loro confuse e stordite. Della serata precedente ricordavano solo il fatto di esser finite a casa di due uomini che avevano conosciuto poco prima in un locale. Dirette all’ospedale, dalle ... Leggi su ilfattoquotidiano

kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: “Hanno drogato e abusato di due ragazze”, arrestati due turisti italiani a Barcellona - fattoquotidiano : “Hanno drogato e abusato di due ragazze”, arrestati due turisti italiani a Barcellona - globne : “Hanno drogato e abusato di due ragazze”, arrestati due turisti italiani a Barcellona: I fatti risalgono al 16 agos… - Noovyis : (“Hanno drogato e abusato di due ragazze”, arrestati due turisti italiani a Barcellona) Playhitmusic - -