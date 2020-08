Covid, Trump: «Via libera della Fda all'uso d'emergenza del plasma: chi è guarito è invitato a donare» (Di lunedì 24 agosto 2020) Trump dice che non è una mossa elettorale, ma intanto annuncia che la Food and drug administration (Fda) ha concesso l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) del plasma di soggetti... Leggi su ilmessaggero

Trump dice che non è una mossa elettorale, ma intanto annuncia che la Food and drug administration (Fda) ha concesso l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) del plasma di soggetti convalescenti ...

