Coronavirus, l’ex Juventus Pjanic positivo: la conferma del Barcellona (Di domenica 23 agosto 2020) Nuovo caso di Coronavirus nel mondo del calcio, si tratta dell’ex Juventus Miralem Pjanic. La conferma è arrivata direttamente dal Barcellona, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato. “Miralem Pjanic è risultato positivo al Coronavirus, dopo aver effettuato un tampone – in seguito all’individuzione di alcuni sintomi – in data 22 agosto. Il calciatore è in buono stato di salute e si trova a casa. Per questo motivo, Pjanic non si recherà a Barcellona prima che siano trascorsi 15 giorni”. ÚLTIMA HORA Pjanic, positivo por Covid-19 — FC Barcelona (@FCBarcelona es) August 23, 2020 L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu

