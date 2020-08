Coronavirus, il virologo Silvestri: “Ecco i numeri su cui riflettere, tra adesso e febbraio/marzo una differenza fondamentale” (Di domenica 23 agosto 2020) Il virologo Guido Silvestri, docente negli USA alla Emory University di Atlanta, ha dedicato una nuova “Pillola di ottimismo” alla situazione Coronavirus, in Italia e nel Mondo, focalizzando l’approfondimento su “numeri su cui riflettere insieme“. Il virologo ha firmato un intervento sulla pagina Facebook “Pillole di ottimismo” che cura con il contributo di un vasto team di esperti. Di seguito il post integrale. “Due settimane fa ho scritto un post in otto punti, ed oggi lo rilancio con numeri aggiornati:1. Il numero dei nuovi casi, 1.071 (una settimana fa erano 629), è il più alto da oltre due mesi, e risente pesantemente degli aumenti in ... Leggi su meteoweb.eu

petergomezblog : #Coronavirus, sta aumentando la carica virale. Il virologo Broccolo e l’infettivologo Galli: “È il segnale di molte… - fattoquotidiano : Coronavirus, sta aumentando la carica virale. Il virologo Broccolo e l’infettivologo Galli: “È il segnale di molte… - Stelvio30722279 : RT @IlPrimatoN: Il virologo Bassetti sulla sua pagina Facebook riporta uno studio che dimostra che il coronavirus ora è molto meno pericolo… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: il #VIROLOGO #Palù lancia la #BOMBA! Ecco perché il #COVID-19 potrebbe NON essere #NATURALE - Natalia62151318 : RT @IlPrimatoN: Il virologo Bassetti sulla sua pagina Facebook riporta uno studio che dimostra che il coronavirus ora è molto meno pericolo… -