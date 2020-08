Coronavirus, De Luca: "Sui 138 positivi di oggi, 133 sono asintomatici" (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo il numero record di contagiati da Coravirus in Campania di oggi, il Governatore della Regione, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto della situazione: "Il dato conseguente ai controlli di oggi - 138 positivi - conferma l'importanza e ... Leggi su tuttonapoli

Una vittima in Lucchesia della seconda ondata di contagi. In tre settimane il viurus lo ha portato via dopo un calvario in due ospedali LUCCA. Si torna a morire di Covid in Lucchesia. La prima vittima ...