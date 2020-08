Coronavirus, contagi in forte crescita: 1.210 nuovi casi e 7 vittime - Lombardia e Lazio le Regioni più colpite (Di domenica 23 agosto 2020) Cresce ancora il numero dei casi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si contano 1.210 nuovi positivi dopo i 1.071 di sabato. Sette i morti, erano stati tre il giorno prima,, mentre tra ... Leggi su tgcom24.mediaset

