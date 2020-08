Coronavirus, boom di contagi di rientro: verso intesa tra Lazio e Sardegna (Di domenica 23 agosto 2020) ROMA – Ieri i contagi da Coronavirus in Italia hanno superato i mille casi, come non avveniva da maggio. Nel Lazio c’è stato un vero e proprio boom 215 casi in un giorno, il dato più alto di sempre. Di questi il 45%,, pari a 97 casi, ha un link con la Sardegna. Ecco perché si profila all’orizzonte un accordo che permetta di controllare, in entrata e in uscita, i turisti in viaggio tra le due Regioni. Ieri il governato del Lazio, Nicola Zingaretti, ha rivolto un appello alla regione Sardegna affinché vengano effettuati dei test agli imbarchi. Dello stesso avviso l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che auspica un accordo tra Lazio e Sardegna per contenere i contagi. “La reciprocità è la migliore tutela per i turisti– ha dichiarato D’Amato-. Test rapidi antigenici, quelli validati dallo Spallanzani che stiamo utilizzando negli aeroporti romani e che danno una risposta in 30 minuti, agli imbarchi da e per la Sardegna sono tecnicamente la soluzione più efficace per garantire che positivi asintomatici non viaggino in maniera promiscua sulle navi. Nessuna polemica con la Sardegna, ma solo una collaborazione per la tutela della salute pubblica e per garantire la sicurezza della stagione turistica che è ancora lunga”. Leggi su dire

