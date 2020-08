Bologna, Mihajlovic positivo al Covid (Di domenica 23 agosto 2020) Anche Sinisa Mihajlovic è positivo al Covid. Il tecnico è rientrato venerdì a Bologna ed è stato sottoposto al tampone di controllo che ha dato l’esito definitivo: contagiato. Il Bologna lo ha annunciato con un comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito. In esso fornisce notizie sull’allenatore e sulle procedure attivate in virtù del contagio. “Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale. Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra“. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

