Bologna: cena sul Crescentone si farà il 2 settembre (Di domenica 23 agosto 2020) Bologna, la cena sul Crescentone ideata da Prodi si farà: tavole apparecchiate il 2 settembre con 400 posti La cena sul Crescentone in piazza Maggiore a Bologna proposta da Romano Prodi si fara’. Sara’ su prenotazione per 400 persone e sara’ inserita in una serata piu’ ampia dedicata alla raccolta fondi per gli ospedali cittadini e per… L'articolo Bologna: cena sul Crescentone si farà il 2 settembre Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Bologna: cena sul Crescentone si farà il 2 settembre

Il leader del Carroccio a Castel Guelfo dall’amico Tonelli. E in mattinata terrà a battesimo la lista della Lega al Molino Rosso ...

Rimini, scuse all’immagine di Mussolini al ristorante: cameriere denunciato

«L’immagine di Mussolini? Altro che bottiglia, altro che scatola con l’etichetta. Era in un quadretto di cui ricordo benissimo le dimensioni. La metà di un foglio A4. Quello che ho denunciato ai carab ...

