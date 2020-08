Bayern Monaco, è Triplete: seconda volta dopo Heynckes (Di domenica 23 agosto 2020) Il Bayern Monaco ha conquistato la sesta Champions League della sua storia: è Triplete dopo l’impresa di Heynckes Il Bayern Monaco ha conquistato la sesta Champions League della sua storia battendo per 1-0 il Paris Saint-Germain al termine della finale dell’Estadio da Luz di Lisbona. Il club bavarese festeggia inoltre il secondo Triplete dopo l’impresa compiuta da Jupp Heynckes nel 2013. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SkySport : Psg-Bayern Monaco 0-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - ilpost : PSG-Bayern Monaco, finale di Champions League, in TV e in streaming - GoalItalia : Il giorno del giudizio è arrivato ?? PSG o Bayern Monaco: chi vince la Champions? ?? - albertmistral : RT @ilPostSport: Il Bayern Monaco è campione d’Europa per la sesta volta nella sua storia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Bayern Monaco campione d'Europa! Battuto 1-0 il Psg con gol di Coman -