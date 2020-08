Weekly Beasts (Di sabato 22 agosto 2020) Un piccolo entello, due cerve del Giappone e tre cercopitechi dorati, tra gli animali più fotogenici della settimana Leggi su ilpost

Due cerve che allattano i rispettivi cerbiatti, una famiglia di cinghiali un po’ teppisti, un cucciolo di pinguino con le sue due mamme e tre entelli che si prendono cura di una neonata: la selezione ...Cani in borsa, maiali al guinzaglio e gatti sulle gambe sono alcuni degli animali domestici che valeva la pena fotografare in settimana, insieme ad animali selvatici, come questo gregge di pecore al p ...