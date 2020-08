Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2020 ore 15:30 (Di sabato 22 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2020 ORE 15:20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma FIRENZE SI STA IN CODA TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE PER UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO. TRAFFICO IN LENTA RIPRESA, LE CODE DI 5 KM SONO IN DIMINUZIONE Più AVANTI SEMPRE IN DIREZIONE FIRENZE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRATTI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE CHIUSA VIA DI ROCCA CENCIA A CAUSA DI UN INCENDIO. ATTIVA DEVIAZIONE PER LA LINEA AUTOBUS 055 SULLA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE PER QUNATO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE RAMMENTIAMO CHE SULLA METRO C A CAUSA DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO ... Leggi su romadailynews

