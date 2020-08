Tuttosport annuncia: la Juve manda via Higuain con buonuscita perché non ha offerte (Di sabato 22 agosto 2020) Con l’arrivo di un attaccante centrale sembra non esserci più spazio per Gonzalo Higuain. Leggi su tuttonapoli

Con l’arrivo di un attaccante centrale sembra non esserci più spazio per Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino è in uscita dalla Juventus e non farà più parte della rosa a disposizione di Andrea Pir ...

Bologna, i baby Visconti e Mazza in prestito a Piacenza e Mantova

BOLOGNA - Tramite una nota apparsa sul proprio sito, il Bologna ha annunciato "di aver ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 il diritto alle prestazioni sportive di Elia Visconti al Piacen ...

