Turchia, scoperto enorme giacimento di gas petrolifero nel Mar Nero (Di sabato 22 agosto 2020) In Turchia, il premier Erdogan ha annunciato che nel Mar Nero è stato scoperto uno dei più giacimenti petroliferi al mondo. Il premier turco Recep Erdogan ha annunciato la scoperta di un enorme giacimento petrolifero nel Mar Nero. Una scoperta che sembra avere una portata storica per il paese, che da sempre ricerca un modo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Turchia, scoperto un immenso giacimento di gas naturale. Erdogan: 'Abbiamo fatto la Storia' - spincatia : Turchia, scoperto un immenso giacimento di gas naturale. Erdogan: 'Abbiamo fatto la Storia' - MarianoGiustino : Ecco il podcast della #RassegnaStampaTurca di @RadioRadicale di sabato22 Ag:Cessate il fuoco in #Libia.Cosa dice Ha… - DMN_fantascienz : Turchia, scoperto un immenso giacimento di gas naturale. Erdogan: 'Abbiamo fatto la Storia' - DelCittadino : Turchia, scoperto un immenso giacimento di gas naturale. Erdogan: 'Abbiamo fatto la Storia' -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia scoperto

Colpo grosso per la Turchia. Il presidente, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato che il suo paese ha scoperto un'enorme riserva di gas naturale nel Mar Nero stimata in 320.000 milioni di metri cubi, ri ...Ankara, 22 ago 16:45 - (Agenzia Nova) - La Turchia prevede che le importazioni di energia diminuiranno in modo significativo dopo l'importante scoperta di gas naturale nel Mar Nero e potrebbero arriva ...