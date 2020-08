Trapianto di utero, è la prima volta in Italia. Paziente di 29 anni ora in buone condizioni. Il Centro nazionale: “Un evento storico” (Di sabato 22 agosto 2020) La donatrice aveva 37 anni ed è morta per arresto cardiaco, la ricevente 29 ed è in buone condizioni. Ma è un “evento storico” per l’Italia, come sottolinea il Centro nazionale Trapianti, l’intervento effettuato al Policlinico Catania di Trapianto di utero. L’intervento, il primo in Italiam è stato realizzato con un protocollo approvato dal Centro nazionale trapianti nel giugno 2018, in seguito al parere positivo del Consiglio superiore di sanità, come previsto dalla normativa vigente per i trapianti sperimentali. La Paziente che ha ricevuto il Trapianto è una donna affetta da ... Leggi su ilfattoquotidiano

