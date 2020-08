Taylor Swift dona 30mila dollari a una ragazza per pagarsi gli studi. «Ha realizzato il mio sogno» (Di sabato 22 agosto 2020) Taylor Swift ha aiutato una giovane portoghese a realizzare il suo sogno di studiare in Gran Bretagna donandole 30mila dollari. Vitoria Mario, trasferitasi quattro anni fa nel Regno Unito dal... Leggi su leggo

