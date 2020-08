Pole Ktm in Stiria con Pol Espargaro, Dovizioso e Rossi indietro (Di sabato 22 agosto 2020) SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Pol Espargaro scatterà dalla Pole position nella gara del Gran Premio di Stiria, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP in programma domani sul circuito di Spielberg. Il pilota spagnolo della Ktm precede tutti in qualifica fermando il cronometro in 1’23″580. Partirà al suo fianco dalla prima fila Takaaki Nakagami con il secondo tempo in sella alla Honda dietro di 22 millesimi. Johann Zarco è terzo nonostante l’intervento alla mano, ma partirà dalla pit lane per la penalizzazione subita a seguito dell’incidente del Gp d’Austrias, mentre Andrea Dovizioso (nono) partirà in terza fila dall’ottava posizione. Il leader del mondiale Fabio Quartararo ha chiuso con il decimo posto odierno in qualifica ... Leggi su ilcorrieredellacitta

