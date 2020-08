Panchina Frosinone, Nesta verso l’addio: Andreazzoli e Di Biagio in pole (Di sabato 22 agosto 2020) Panchina Frosinone, Nesta verso l’addio: Andreazzoli e Di Biagio in pole per sostituire il tecnico dei giallazzurri Alessandro Nesta può lasciare il Frosinone. L’attuale tecnico dei giallazzurri – come riportato da La Gazzetta dello Sport – potrebbe andarsene dopo la mancata promozione in serie A dei ciociari. Ci sono già i nomi dei possibili sostituti: la compagine ciociara, si legge sulla rosea, sta pensando a Luigi Di Biagio e Aurelio Andreazzoli. Nei prossimi giorni verranno decise le sorti della Panchina giallazzurra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Alessandro Nesta può lasciare il Frosinone. L’attuale tecnico dei giallazzurri – come riportato da La Gazzetta dello Sport – potrebbe andarsene dopo la mancata promozione in serie A dei ciociari. Ci s ...

Serie A: Genoa, Parma, Spezia, via valzer panchine

Ricomincia il valzer delle panchine. Il culmine verrò raggiunto fra lunedì e martedì, quando ci sarà l'incontro fra la dirigenza dell'Inter e Antonio Conte e verrà deciso il futuro dell'allenatore, le ...

