Napoli, Llorente può salutare: contatti con un club spagnolo (Di sabato 22 agosto 2020) Il futuro di Fernando Llorente potrebbe essere nuovamente in Spagna dopo l'esperienza poco fortunata al Napoli. Secondo quanto riportato da Sport, l'ex centravanti della Juventus e del Tottenham è finito nel mirino della Real Sociedad.Llorente VERSO IL RITORNO IN LIGAcaption id="attachment 895897" align="alignnone" width="1024" Llorente (getty images)/captionIn particolare, nel caso il club di San Sebastian arrivasse a cedere l'attaccante di riferimento Willian Josè, la pista Llorente verrebbe presa in considerazione per riempire l'eventuale buco offensivo. Il centravanti spagnolo percepisce attualmente oltre 2 milioni di euro in Campania, l'agente sarebbe già in contatto con la Real Sociedad per cercare di limare l'ingaggio dell'ex Athletic ... Leggi su itasportpress

