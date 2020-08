Morto Jack Sherman, ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers (Di sabato 22 agosto 2020) Los Angeles, 22 agosto 2020 - E' Morto all'età di 64 anni il chitarrista Jack Sherman , noto per aver collaborato con i Red Hot Chili Peppers . A dare la notizia del decesso, di cui non si conoscono ... Leggi su quotidiano

