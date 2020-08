L’ultima gaffe di Bolsonaro, crede di prendere in braccio un bambino ma è persona affetta da nanismo (Di sabato 22 agosto 2020) Una gaffe così potrebbe uscire solo dalla penna di un comico navigato, invece il presidente brasiliano Jair Bolsonaro riesce a superare la fantasia: nel corso una visita viene acclamato dalla folla e quando si trova davanti una figura bassa, decide di prenderla in braccio, credendo si tratti di un bambino. Quello che lui credeva essere un bambino è invece un uomo adulto, affetto da nanismo. Appena se ne accorge, Bolsonaro lo mette a terra e abbandona velocemente la scena… L'articolo L’ultima gaffe di Bolsonaro, crede di prendere in braccio un bambino ma è persona ... Leggi su ilfattoquotidiano

