L’orso M49 Papillon “ormai è una leggenda, si è anche liberato del radio collare” (Di sabato 22 agosto 2020) “Papillon libero: ormai una leggenda. L’orso, dopo essere fuggito per la seconda volta dal recinto dove era stato rinchiuso, ora è riuscito a liberarsi del radio collare. La prorompente voglia e la passione di vivere liberi e in natura. #IoStoConPapillon“: lo ha scritto su Twitter il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. L’orso M49, “Papillon“, fin dalla sua fuga dal recinto del Casteller, è sempre stato monitorato attraverso il collare, dotato di sistema di geolocalizzazione. A partire dal 16 agosto l’orso si era spostato in zona Passo 5 croci – Val Cion, dove le trasmissioni gsm del collare risentono pesantemente della scarsa copertura telefonica. Il 19 agosto, alle ore 14, il collare ha inviato parecchie posizioni, ... Leggi su meteoweb.eu

LaStampa : +++ L’orso M49 si è liberato del radiocollare, ora è più difficile tracciarne gli spostamenti +++ @fulviocerutti - enpaonlus : Quella di #M49 è una grande storia di libertà. Leggendaria. È scappato due volte, ora si è liberato del radiocollar… - Corriere : L’orso M49 sempre più libero: ha perso anche il radiocollare - riky7372 : RT @SergioCosta_min: #PapillonLibero: ormai una leggenda. L'#orso, dopo essere fuggito per la seconda volta dal recinto dove era stato rin… - pimpiripette : RT @revengeCat: ..corri orso ?? -

