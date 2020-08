Irrompe con l’auto nel cancello dell’ex compagna armato di coltello: arrestato 38enne (Di sabato 22 agosto 2020) Oggi alle ore 12.00, in Campoverde di Aprilia, i carabinieri del comando locale unitamente a quelli del norm del reparto territoriale di Aprilia, hanno arrestato nella flagranza dei reati di “atti persecutori” “danneggiamento.” e “porto di armi ad oggetti atti ad offendere”, un 38enne del luogo poiché ritenuto responsabile di ripetute molestie, minacce e violenze poste in essere dall’8 agosto nei confronti dell’ex convivente: una 37enne del luogo. L’uomo le avrebbe provocato un grave stato d’ansia e costretta modificare le proprie abitudini di vita. Da ultimo, sempre oggi, l’arrestato si è recato presso l’abitazione della vittima sfondando il cancello d’ingresso con la propria auto. L’uomo è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

