Investe e uccide una 69enne, è caccia allo scooter pirata (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte in Via Marconi a Sant’Antimo una 69enne del posto è stata travolta da uno scooter mentre camminava sul ciglio della strada. E’ stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli e lì è morta a causa delle lesioni riportate. Dalla visione delle immagini di videosorveglianza installate lungo la strada e dalle testimonianze dei presenti sarebbe emerso che a bordo dello scooter vi fossero due persone, fuggite senza prestare soccorso dopo l’investimento. Indagini in corso per rintracciare i responsabili a cura dei Carabinieri della tenenza di Sant’antimo e della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania. L'articolo Investe e uccide una 69enne, è caccia ... Leggi su anteprima24

infoitinterno : Investe e uccide ragazza di 15 anni, poi scappa in auto - bizcommunityit : Pirata della strada investe e uccide una 15enne nel Vicentino - zazoomblog : Pirata della strada investe e uccide una ragazza di 15 anni a Vicenza - zazoomblog : Pirata della strada investe e uccide una ragazza di 15 anni a Vicenza -

Ultime Notizie dalla rete : Investe uccide Investe, uccide e scappa: preso a Prevalle Brescia Oggi Motociclista investito da un bresciano, disposta l'autopsia

Il Pubblico Ministero della Procura di Udine, Paola De Franceschi, ha disposto l’autopsia sul corpo di Marco Vendramini, il motociclista quarantanovenne di Motta di Livenza, nel Trevigiano, travolto e ...

Coronavirus, tamponi rapidi a Capodichino

Coronavirus, Aeroporto di Capodichino come Fiumicino: da domani tamponi a chi rientra dall'estero Da domani all'Aeroporto di Capodichino si faranno i tamponi anti-Covid19 a chi rientra dall'estero, in ...

Il Pubblico Ministero della Procura di Udine, Paola De Franceschi, ha disposto l’autopsia sul corpo di Marco Vendramini, il motociclista quarantanovenne di Motta di Livenza, nel Trevigiano, travolto e ...Coronavirus, Aeroporto di Capodichino come Fiumicino: da domani tamponi a chi rientra dall'estero Da domani all'Aeroporto di Capodichino si faranno i tamponi anti-Covid19 a chi rientra dall'estero, in ...