Inter | lo sfottò di Molinari | “L’ha decisa lui | Lukaku!” Marchisio apprezza lasciando un like

L'Inter ha perso la finale di Europa League contro il Siviglia e, come ovvia conseguenza, dovrà sorbirsi gli sfottò dei tifosi avversari. Uno in particolare, Edoardo Molinari (tifoso della Juventus e campione di golf, come il fratello Francesco), ha deciso di prendersi gioco dei nerazzurri e in particolare di Romelu Lukaku: "Ancora una volta l'ha decisa lui… Romelu Lukaku! #finoallefine". Ogni riferimento è indirizzato alla sfortunata deviazione dell'attaccante dell'Inter che con il suo autogol ha deciso la finale dopo averla aperta trasformando un calcio di rigore. Tra i tanti like ce n'è uno in particolare, ossia quello di Claudio Marchisio: l'ex centrocampista ha apprezzato la ...

tuttosport : #Inter ko in finale di #EuropaLeague: per #Conte sfottò e ironie sui social ?? - Gazzetta_it : #SivigliaInter: Banega-Conte, lite furibonda durante la finale di #EuropaLeague e sfottò... per il parrucchino… - ThegameFabio : RT @gumas75: Da anni vengo sfottuto in quanto milanista, periodo è quello che è. Accetto sempre tutto, ridendoci anche su. All’Inter ho sem… - Rembambit : RT @gumas75: Da anni vengo sfottuto in quanto milanista, periodo è quello che è. Accetto sempre tutto, ridendoci anche su. All’Inter ho sem… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Siviglia-Inter, sfottò di Banega a Conte per i capelli. Lui si infuria -

