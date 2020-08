In Libia c’è un accordo di pace, ma senza l’assenso di Egitto e Emirati si rischia una nuova escalation (Di sabato 22 agosto 2020) Con una sorta di golpe tutto politico, Aguila Saleh, il presidente del Parlamento della Cirenaica, sta tentando una doppia, clamorosa, manovra che modifica radicalmente la crisi libica. Nel nome del Parlamento di Tobruk, ha infatti siglato un improvviso – ma preparato sotto traccia da tempo – accordo di pacificazione piena e totale col governo di Tripoli di Fayez al Serraj che ha come implicazione immediata e diretta la defenestrazione dal comando effettivo del generale Khalifa Haftar e quindi la fine dell’influenza in Libia dell’Egitto del generale al Sisi e degli Emirati Arabi Uniti. Mossa azzardata, priva dell’elemento fondamentale del controllo delle forze armate della Cirenaica, che rimane ad Haftar, per ora, contro la quale questi, l’Egitto e gli ... Leggi su linkiesta

vaticannews_it : #20agosto Monsignor Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, dopo l'ennesima tragedia del mare in cui sono morti 45 m… - d0minius : In Libia c’è un accordo di pace, ma senza l’assenso di Egitto e Emirati si rischia una nuova escalation… - ErikaGamberale : RT @RobertoBortone: Migranti, Mogavero: noi figli indegni di una civiltà che conosceva la 'pietas'. Dopo la disgrazia avvenuta al largo del… - Antico_Egitto : In Libia c’è un accordo di pace, ma senza l’assenso di Egitto e Emirati si rischia una nuova escalation -… - c_briguglio : Muti su Bielorussia, Navalny, Libia. Non è la vacanza di #Conte e #Dimaio, è la vacanza dell’Italia da storia e geopolitica. -

Ultime Notizie dalla rete : Libia c’è Mario Donatone: ricordando “Il Padrino III” ciociariaoggi.it