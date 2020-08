Il futuro dei giovani La misura del declino (Di sabato 22 agosto 2020) Il «bisogna fare di più per i giovani» di Mario Draghi al Meeting di Rimini non deve stupire. Le nuove generazioni si trovano di fronte una situazione inedita. La ricchezza pro-capite italiana si è attestata nel 2019 ai livelli del 2000. In 20 anni e prima dell’arrivo del Covid il nostro Paese non è cresciuto, o meglio la crescita registrata nel primo decennio del nuovo secolo è stata persa con la crisi del 2008. Se si esclude la Grecia nessuno ha fatto peggio di noi in Europa. In altre parole, Francia, Germania e Regno Unito, dopo il fallimento di Lehman Brothers, si sono riportati presto sopra i livelli di reddito precedenti. Il crollo ulteriore del Pil previsto per quest’anno a causa della pandemia, riporterà l’Italia alla ricchezza pro-capite degli anni Novanta e sappiamo anche che, nella migliore ... Leggi su ecodibergamo

La scuola deve ripartire per il futuro dei ragazzi. Lettera

Si terrà sabato 29 agosto alle ore 21 il concerto di commemorazione delle vittime del Covid in San Liborio, la cappella ducale della Reggia del Colorno. Il Maestro Roberto Barrali, pianista concertato ...

Star Wars, Kathleen Kennedy chiarisce sul futuro: “Serve tempo”

Mentre si sa molto poco sul futuro di Star Wars, il CEO di LucasFilm, Kathleen Kennedy, nonché nota produttrice e vecchia amica di George Lucas e Steven Spielberg, ha rilasciato un’intervista in occas ...

