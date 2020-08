I docenti ginevrini chiedono la mascherina per tutti (Di sabato 22 agosto 2020) La misura andrebbe introdotta anche per gli allievi quando non è possibile rispettare la distanza sociale Leggi su media.tio.ch

GINEVRA - I docenti ginevrini delle scuole obbligatorie chiedono che venga decretata l'obbligatorietà della mascherina protettiva contro il coronavirus sia per gli allievi che per il corpo insegnante ...

