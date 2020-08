Griglia di partenza Moto3 GP Stiria 2020: risultati qualifiche, pole di Rodrigo (Di sabato 22 agosto 2020) La Griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del Gran Premio di Stiria 2020 di Moto 3, quinto appuntamento del Mondiale 2020. Gabriel Rodrigo ottiene la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio di Stiria di Moto3. Il pilota argentino in sella alla Honda fa segnare il miglior tempo sul circuito di Spielberg, fermando il cronometro in 1’36″470. In ordine, dietro di lui, si piazzano sempre in prima fila Raul Fernandez e Tatsuki Suzuki. 4° Tony Arbolino e 5° Celestino Vietti: entrambi partiranno dalla seconda fila. La Q2 è stata rinviata di qualche minuto per la dispersione d’olio di Jaume Masia in pista: il pilota spagnolo non ... Leggi su sportface

