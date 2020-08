Conte: ora chiariremo futuro Inter,con o senza di me (Di sabato 22 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 22 AGO - . "Adesso ci prenderemo due-tre giorni di vacanza, e a mente fredda ci incontreremo, è giusto così. Si farà poi una disamina della stagione, di tutto. In maniera serena ... Leggi su corrieredellosport

FidanzaCarlo : Nei mesi del #lockdown hanno chiuso attività per decreto facendo morire intere attività, hanno dato la caccia agli… - SkySport : Siviglia-Inter, Zhang: ' Conte? Grande lavoro, ora riposo poi pianificheremo il futuro' - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Conte spaventa i tifosi: 'Ora pianificheremo il futuro dell'Inter con o senza di me' ?? - NadiaAm93073906 : RT @laura_maffi: Siamo alle (sempre più) vergognose comiche: Salvini ora vuole denunciare Conte per favoreggiamento dell'immigrazione cland… - AsiapaolaPaola : RT @anna95859997: @luigidimaio @ItalyMFA Troppi immigrati in Friuli, sindaco annuncia: “Ora li mando a Palazzo Chigi da Conte” https://t.c… -