Caso sospetto di Covid su un traghetto a Genova: test per 468 passeggeri (Di sabato 22 agosto 2020) Stanno iniziando a sbarcare i 468 passeggeri della Gnv Majestic proveniente da Barcellona e arrivata a Genova questa mattina. La compagnia fa sapere che 'ultimate le procedure richieste, le autorità ... Leggi su leggo

GENOVA - Sospetto caso di Covid a bordo del traghetto Majestic della Grandi Navi Veloci proveniente da Barcellona e attraccato questa mattina a Genova. Un marittimo è stato preso in carico dal persona ...

Il sospetto contagiato ora è sotto controllo degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera in attesa di eseguire il tampone che ne accerterà o meno la presenza di Coronavirus. I 468 passegger ...

