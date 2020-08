Calciomercato Napoli: sfumato Gabriel, piace Papastathopoulos (Di sabato 22 agosto 2020) Calciomercato Napoli: dopo che Gabriel ha scelto l’Arsenal, il club azzurro avrebbe messo nel mirino Papastathopoulos Dopo aver visto sfumare Gabriel (a un passo dall’Arsenal), il Napoli si è tutelato mettendo nel mirino un difensore esperto e che già conosce la Serie A. Stiamo parlando di Sokratis Papastathopoulos. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il difensore greco ha avuto modo di parlare a lungo con Gattuso tra mercoledì e giovedì e la sua è un’opzione percorribile, in modo da avere coppie in ogni ruolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Questo il tweet del giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, in merito al futuro di Fernando Llorente, arrivato al Napoli con il decreto crescita "Llorente per continuare a godere anche l’anno p ...La stagione per il Milan non è ancora iniziata – lunedì prossimo il gruppo si ritroverà a Milanello per i test sierologici – che la paura di un rinvio potrebbe già diventare una triste realtà. Le ragi ...