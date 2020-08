Bologna, Hickey non si decide: ultimatum rossoblù (Di sabato 22 agosto 2020) Bologna - Basta, il Bologna non è più disposto ad aspettare i comodi di Aaron Hickey , dopo aver fatto addirittura l'impossibile da un mese a questa parte per convincerlo ad accettare la propria ... Leggi su corrieredellosport

BOLOGNA - Basta, il Bologna non è più disposto ad aspettare i comodi di Aaron Hickey, dopo aver fatto addirittura l’impossibile da un mese a questa parte per convincerlo ad accettare la propria propos ...

Calciomercato Bologna, pressing su Lyanco e Hickey: gli aggiornamenti

Un ultimo e disperato assalto alla luce di quelli che sono i numeri pretesi da Urbano Cairo, più per far vedere a Sinisa Mihajlovic di aver fatto di tutto e di più e per non lasciarsi alle spalle rimp ...

