Alessia Logli è Miss | Il sogno della figlia di Roberta Ragusa (Di sabato 22 agosto 2020) Ricordiamo tutti il giallo di Roberta Ragusa, la donna scomparsa nel 2012 vicino Pisa. Ad essere condannato a 20 anni di carcere è il marito Antonio Logli, anche se ha sempre dichiarato la sua innocenza. Il corpo non è mai stato ritrovato, secondo le sentenze la donna è stata uccisa dopo un litigio con il marito per la sua relazione con la baby-sitter dei figli. Nonostante questo, lei e suo fratello Daniele hanno sempre sostenuto l’innocenza del loro padre. Ora la Alessia Logli è Miss e ha 19 anni, nell’intervista del settimanale Diva e Donna si racconta tra sogni, passioni e fantasmi del passato. Alessia Logli è Miss È bellissima come la madre e in quarantena si è tolta ... Leggi su giornal

