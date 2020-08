A Nizza Monferrato, a perdita d’occhio fra Greci e vampiri (Di domenica 23 agosto 2020) Che cosa fa di un luogo un luogo letterario? Il fatto di comparire tante volte in racconti di finzione (New York, Parigi, Vienna, San Pietroburgo…); il fatto di esistere solo in racconti di finzione (Utopia, Paperopoli, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius…); il fatto di avere una esistenza bicipite, un po’ nella realtà un po’ nella finzione (Cabourg/Balbec, Illiers/Combray…); il fatto, infine, di essere collegato per uno o più fili alla letteratura, in modo a volte insospettabile perché appartiene a una storia … Continua L'articolo A Nizza Monferrato, a perdita d’occhio fra Greci e vampiri proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Centotorri : #100torri CRONACA – Nizza Monferrato e Canelli, amianto abbandonato: sequestrato e denunciate tre persone… - Centotorri : #100torri NIZZA MONFERRATO: UN OMAGGIO DI BENVENUTO AI NUOVI NATI - PerditempoXenne : @zawzaw_ph Nizza Monferrato immagino ?????? - marchisio_mauro : @Matteo07294851 @AndreBoc1 —> tra cui immancabile il cardo (soprattutto quello gobbo di Nizza Monferrato/Incisa Sca… - GiuseppeCeddia0 : A Nizza Monferrato, a perdita d'occhio fra Greci e vampiri -

Ultime Notizie dalla rete : Nizza Monferrato A Nizza Monferrato, a perdita d'occhio fra Greci e vampiri | il manifesto Il Manifesto Agrifestival 2020 tra Langhe e Monferrato, teatro nel verde e cucina. Il programma completo

Asti - Vino, gastronomia e teatro nel verde. Dal 28 agosto al 27 settembre appuntamento con Agrifestival, una rassegna itinerante nell'astigiano, tra piatti tipici e cultura, per trascorrere momenti d ...

"Attraverso Festival" fino al 6 settembre abbraccia le province di Alessandria, Asti e Cuneo

CUNEO CRONACA - Da oggi, lunedì 24 agosto, fino a lunedì 31 agosto una settimana di grandi nomi per il festival delle terre di mezzo, "Attraverso". «Quasi non ci sembra vero di esserci riusciti. Dopo ...

Asti - Vino, gastronomia e teatro nel verde. Dal 28 agosto al 27 settembre appuntamento con Agrifestival, una rassegna itinerante nell'astigiano, tra piatti tipici e cultura, per trascorrere momenti d ...CUNEO CRONACA - Da oggi, lunedì 24 agosto, fino a lunedì 31 agosto una settimana di grandi nomi per il festival delle terre di mezzo, "Attraverso". «Quasi non ci sembra vero di esserci riusciti. Dopo ...