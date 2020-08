USA, Joe Biden: "Usciremo da questa stagione buia, di rabbia e divisione" (Di venerdì 21 agosto 2020) Joe Biden è ufficialmente il candidato democratico alla Casa Bianca, diretto avversario di Donald Trump alle elezioni presidenziali che si terranno il prossimo novembre. L'ex vice presidente USA ha chiuso la convention democratica e accettato ufficialmente la nomination alla Casa Bianca con un discorso chiaro e conciso che non ha risparmiato un duro attacco a Trump:L'attuale presidente ha suscitato la rabbia americana per troppo tempo, troppa rabbia, troppa divisione. Vi prometto che se mi affiderete la presidenza, susciterò il meglio da voi non il peggio. Guiderò nella luce, non nelle tenebre. È arrivato il momento per noi, come popolo, riunirci. E non sbagliatevi, noi possiamo superare e supereremo questa stagione buia in America. Noi ... Leggi su blogo

