“Tunisini verso Lampedusa”, l’immagine che fa indignare non ha fonti (Di venerdì 21 agosto 2020) Sarebbero tunisini verso Lampedusa, immortalatisi con un selfie dal loro gommone, quei ragazzi che sorridono all’obiettivo e che fanno tanto arrabbiare i condivisori compulsivi. Questo è quanto sostiene Radio Savana in due tweet: il primo mostra l’immagine che i nostri lettori ci chiedono di verificare, il secondo un video in cui gli stessi ragazzi “ringraziano Allah”. Selfie di gruppo (compreso lo scafista) da mandare ai loro amici galeotti. Grandissima presa per il cu*o. Senza dimostrare quanto riportato nel tweet, gli admin di Radio Savana hanno deciso che quei ragazzi sono migranti clandestini che testimoniano il loro arrivo in Italia in compagnia dello scafista per salutare i detenuti che hanno lasciato in Tunisia. Della storia dei “tunisini detenuti” sbarcati in Italia avevamo parlato in questo ... Leggi su bufale

Postfin : @ferdina75517193 @ILoveFunnyCats_ @gadlernertweet @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @MarcelloFoa @fattoquotidiano ma… - spalumb : @MediasetTgcom24 Ahahahah.....buona questa! Perché non fanno il tampone pure ai tunisini che partono coi barconi verso l'Italia? - JoanaAMorais : RT @open_migration: ??Due anni fa, sei pescatori tunisini finivano in arresto con l'accusa di aver favorito l'immigrazione clandestina. La l… - SARwatchMED : RT @open_migration: ??Due anni fa, sei pescatori tunisini finivano in arresto con l'accusa di aver favorito l'immigrazione clandestina. La l… - lapapera50 : -

Ultime Notizie dalla rete : “Tunisini verso “Quello che rompi” | il nuovo singolo del progetto artistico INQUIETUDE Zazoom Blog