Truffa adozioni internazionali: prendevano bambini da famiglie povere spacciandoli per orfani - (Di venerdì 21 agosto 2020) Roberta Damiata Scoperta una Truffa internazionale che prelevava bambini da vlllaggi poveri dell'Uganda spacciandoli per orfani e facendoli adottare da ricche famiglie americane in cambio di denaro Durissime sanzioni sono state emesse contro quattro ugandesi e due cittadini americani, accusati di far parte di un traffico internazionale di adozioni illegali. L’amara vicenda è stata scoperta e punita negli Stati Uniti dove il Tesoro americano è sceso in prima linea congelando anche i beni di due giudici, di un donna avvocato e il marito di quest'ultima a cui sono state imposte anche restrizioni di visto per i viaggi negli USA. La notizia riportata dal sito Africa-express racconta come quattro ugandesi, i giudici Moses Mukiibi e Wilson Musalu Musene e gli ... Leggi su ilgiornale

Durissime sanzioni sono state emesse contro quattro ugandesi e due cittadini americani, accusati di far parte di un traffico internazionale di adozioni illegali. L’amara vicenda è stata scoperta e pun ...

Adozioni in Kirghizistan, fu truffa

A otto anni dalla vicenda che coinvolse l'ente Airone e 21 coppie italiane, è arrivata la sentenza. Silvia La Scala, presidente dell'ente, condannata per truffa Alla fine quindi fu truffa. Una truffa ...

