Tour de France, guerra al Covid: con due positivi la squadra va fuori (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Tour de France numero 107, al via da Nizza sabato 29 agosto, parte con l'incognita coronavirus. Il Covid sarà il primo avversario da battere per chiunque aspiri ad arrivare a Parigi, con la maglia ... Leggi su leggo

