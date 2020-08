Salvini denuncia Conte per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (Di venerdì 21 agosto 2020) Salvini specifica che gli avvocati della Lega sono già al lavoro per presentare l’azione legale contro il Governo ed esprime solidarietà al sindaco di Trapani “anti sbarchi”. Nuovo affondo del leader della Lega Matteo Salvini contro il governo Conte sul tema dei migranti. Il segretario del Carroccio, annuncia di voler denunciare l’attuale esecutivo per … L'articolo Salvini denuncia Conte per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

matteosalvinimi : #Salvini: Il 3 ottobre sarò in Tribunale a Catania per una battaglia per il mio Paese. Nella notte sono sbarcati al… - Corriere : ?? Salvini vuole denunciare Conte «I nostri avvocati stanno studiando una denuncia contro i vertici del governo» - LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI DENUNCIA IL GOVERNO: 'FAVOREGGIAMENTO' - giusnico19511 : salvini per contrasti con la min. Azzolina, non vuole piu' mandare la figlia a scuola che è ancora nell'obbligo sco… - Stoico26356790 : RT @Libero_official: #Salvini prepara la denuncia per il premier #Conte: #coronavirus e #migranti, l'accusa più grave -