Roma, problemi al solaio di una palazzina: sgomberate 8 famiglie (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono state sgomberate ieri, intorno alle 21, 8 famiglie che vivevano in un condominio di proprieta dell’Ater in via Tonale 14. Le operazioni di sgombero sono state effettuate dalle pattuglie della Polizia del III Gruppo nomentano e dai Vigili del Fuoco. La palazzina è stata evacuata in quanto i Pompieri, durante gli accertamenti, hanno riscontrato un problema sul cedimento di un solaio in corrispondenza della scala M. Delle 8 famiglie 7 hanno trovato ospitalità presso amici e parenti mentre per la restante è stato attivato il protocollo di assistenza alloggiativa che ha visto l’attivazione dei servizi sociali di Roma Capitale e della Protezione Civile. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

claudiobonura : RT @fforzano: E io che pensavo che i problemi di Roma si chiamassero Buzzi, Carminati, Panzironi, Coratti, Tassone, Gramazio, Tredicine e t… - CorriereCitta : Roma, problemi al solaio di una palazzina: sgomberate 8 famiglie - CretellaRoberta : RT @fforzano: E io che pensavo che i problemi di Roma si chiamassero Buzzi, Carminati, Panzironi, Coratti, Tassone, Gramazio, Tredicine e t… - m_spagna : RT @fforzano: E io che pensavo che i problemi di Roma si chiamassero Buzzi, Carminati, Panzironi, Coratti, Tassone, Gramazio, Tredicine e t… - doomboy : Zingaretti dice che la Raggi è il primo problema di Roma. E direi che con questa frase è chiaro quanto sul PD non s… -