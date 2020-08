Patate alla savoiarda: ricetta gustosa in padella (Di venerdì 21 agosto 2020) La ricetta delle Patate alla savoiarda è molto gustosa e semplice da realizzare. Un contorno saporito e delizioso tipico della cucina piemontese. Vediamo la ricetta La ricetta delle Patate alla savoiarda è molto gustosa e semplice da realizzare. Un piatto che può essere servito come secondo o come contorno. Una ricetta ricca ed invitante creata con ingredienti semplicissimi e che insieme creano il mix perfetto di sapori. Sostanziose e davvero squisite, le Patate cotte in padella piacciono a tutti anche a chi ha il palato più raffinato. Vediamo insieme la ricetta delle Patate. ... Leggi su bloglive

In Svizzera sono stati censiti 306 nuovi casi di positività legati al coronavirus. Nessuna persona è deceduta nelle ultime 24 ore e 13 persone sono state ospedalizzate. In Ticino, dove per il terzo gi ...

Buone novelle per il mercato delle patate

BERNA - Nei primi sei mesi dell'anno gli svizzeri hanno acquistato dai dettaglianti 52,4 milioni di chili di patate, una cifra record per gli ultimi dodici anni. Il risultato eccezionale è dovuto a un ...

