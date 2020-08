Nina Moric accusa Fabrizio Corona: “Il figlio per lui è una macchina da soldi” (Di venerdì 21 agosto 2020) Questo articolo Nina Moric accusa Fabrizio Corona: “Il figlio per lui è una macchina da soldi” . Nina Moric attacca pubblicamente Fabrizio Corona: in una storia su Instagram la donna accusa l’ex di sfruttare l’immagine del figlio Carlos. Nina Moric e Fabrizio Corona, sembrava essere tornato il sereno tra loro, ma a quanto pare “la quiete” è durata poco. La donna è tornata ad attaccare l’ex sui social, muovendo delle accuse grave … Leggi su youmovies

IsaeChia : #NinaMoric esasperata sbotta sui social contro #FabrizioCorona: “#Carlos è una macchina da soldi per suo padre!” - zazoomblog : “Fabrizio Corona vende suo figlio come merce” accuse choc di Nina Moric - #“Fabrizio #Corona #vende #figlio - zazoomblog : Nina Moric accusa su Instagram Fabrizio Corona in merito al figlio Carlos: “E’ una macchina da soldi per suo padre”… - _DAGOSPIA_ : MAGARI MORIC! – NINA MORIC TORNA ALL’ATTACCO DI 'FURBIZIO' CORONA, ACCUSANDOLO DI SFRUTTARE...… - federazionedic1 : RT @ilgiornale: Dal suo profilo Instagram Nina Moric lancia nuove accuse nei confronti del suo ex, accusandolo di 'usare il figlio come mer… -