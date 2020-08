Negoziati post Brexit, Barnier vede nero (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – Ad oggi un accordo tra UE e Regno Unito per il dopo Brexit appare “improbabile”, ma “ancora possibile”. Lo ha detto il negoziatore Michel Barnier esprimendo “delusione e preoccupazione” per l’andamento delle trattative al termine del settimo round dei Negoziati svoltosi a Bruxelles. Ancora diversi, infatti, i nodi da sciogliere, ma Londra ha già ampiamente escluso la possibilità di estendere i Negoziati oltre dicembre. Il nuovo round negoziale, il settimo oltre che ultimo previsto prima dell’autunno, che si è concluso oggi era iniziato mercoledì scorso, è giunto in un’evidente fase di stallo fra Londra e Bruxelles, per stessa ammissione di entrambe le parti. Non è la prima volta che ... Leggi su quifinanza

