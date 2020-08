Meteo, arriva un weekend “infuocato”: temperature fino a 40 gradi (Di venerdì 21 agosto 2020) Meteo weekend infuocato in arrivo, con temperature massime fino a 40 gradi al Centrosud. Questo mese di agosto 2020 vuol battere i record di temperatura già stabiliti da molti suoi “gemelli” degli anni duemila. La colpa è dell’anticiclone africano, o per esser più precisi “algerino”, visto che la massa d’aria bollente che da oggi fino a domenica prenderà possesso dei cieli italiani, stazionava inizialmente sull’Algeria. Il risultato è ancora una volta lo stesso: temperature massime ben sopra la media del periodo, con picchi da record nelle zone interne e afa nei grandi centri urbani. Andrà così anche nel weekend in arrivo, con la punta massima di caldo prevista ... Leggi su urbanpost

infoitinterno : Meteo, caldo africano al top e poi arriva pioggia: ecco dove - TV7Benevento : Meteo, caldo africano al top e poi arriva pioggia: ecco dove... - Mustapha1508 : RT @Corriere: Arriva il caldo: 6 città in bollino arancione. Punte fino a 41 gradi. Le previsioni meteo - StraNotizie : Meteo, caldo africano al top e poi arriva pioggia: ecco dove - Corriere : Arriva il caldo: 6 città in bollino arancione. Punte fino a 41 gradi. Le previsioni meteo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo arriva Meteo: arriva la NINA, ci sono CATTIVE NOTIZIE! AUTUNNO stravolto già da SETTEMBRE. Ecco gli EFFETTI sull'ITALIA iLMeteo.it In arrivo il picco del caldo: sabato e domenica fino a 40 gradi

Milano, 21 ago. (askanews) - L'ultima ondata di calore dell'estate 2020 sarà anche la più dura. Il caldo che sta soffocando in questi giorni tutta Italia, con temperature superiori ai 35 gradi, aument ...

Meteo, arriva un weekend “infuocato”: temperature fino a 40 gradi

Meteo weekend infuocato in arrivo, con temperature massime fino a 40 gradi al Centrosud. Questo mese di agosto 2020 vuol battere i record di temperatura già stabiliti da molti suoi “gemelli” degli ann ...

Milano, 21 ago. (askanews) - L'ultima ondata di calore dell'estate 2020 sarà anche la più dura. Il caldo che sta soffocando in questi giorni tutta Italia, con temperature superiori ai 35 gradi, aument ...Meteo weekend infuocato in arrivo, con temperature massime fino a 40 gradi al Centrosud. Questo mese di agosto 2020 vuol battere i record di temperatura già stabiliti da molti suoi “gemelli” degli ann ...